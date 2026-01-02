ABD’den İtalyan makarnasına vergi indirimi: Makarna üreticileri derin bir “oh” çekti!

ABD Ticaret Bakanlığı yetkilisi, güncellenmiş bir analizin, İtalyan ihracatçıların ilk değerlendirmede dile getirilen endişelerin çoğunu giderdiğini gösterdiğini söyledi.

Hatırlayın, Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri, özellikle La Molisana ve Garofalo adlı iki üreticiyi makarnayı haksız yere düşük fiyatlarla satmakla suçlayarak 13 İtalyan makarna şirketine AB ithalatının çoğuna uygulanan %15'lik olağan gümrük vergisine ek olarak %92'lik ek bir gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

YENİ TARİFELER NE KADAR DÜŞÜK OLACAK?

İtalyan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD, güncellenmiş değerlendirmesinin ardından La Molisana'ya uygulanan gümrük vergisini %2,26'ya düşürmeye karar verirken, Garofalo'ya uygulanan oran %13,98 olarak belirlendi. İncelemeye bireysel olarak dahil edilmeyen diğer 11 üretici ise %9,09 oranında gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacak.

Dışişleri Bakanlığı, "Tarifelerin yeniden hesaplanması, ABD yetkililerinin şirketlerimizin iş birliğine yönelik yapıcı istekliliğini tanıdığının bir işaretidir" dedi. ABD Ticaret Bakanlığı yetkilisi ise e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, Washington'un "adil ve şeffaf bir sürece" bağlı olduğunu belirtti.

Yetkili, "Ön inceleme sonrası analizimiz, İtalyan makarna üreticilerinin Ticaret Bakanlığının ön kararında dile getirdiği endişelerin çoğunu giderdiğini gösteriyor" dedi. "Ticaret Bakanlığı, nihai bir karar vermeden önce tüm bilgileri değerlendirmek için paydaşlarla görüşmeye devam edecektir.