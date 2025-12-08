Kediye çarpmamak için karşı şeride geçti: Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Burdur-Fethiye kara yolu Bülent Ecevit Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, sürücüsünün yola çıkan bir kediye çarpmamak için direksiyon kırdığı otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve iki araçla çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur-Fethiye kara yolu Bülent Ecevit Bulvarı'nda saat 08.00 sıralarında gerçekleşti. Kent merkezinden Fethiye yönüne giden Savaş Toktaşer (34) idaresindeki 07 L 9130 plakalı otomobilin sürücüsü, iddiaya göre aniden önüne çıkan bir kediye çarpmamak için direksiyonu aniden kırdı.

Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve önce Orçun V. yönetimindeki 07 ZD 017 plakalı otomobile, ardından da Ali A. (49) yönetimindeki 15 AEH 779 plakalı minibüse çarptı.

kaza.jpg

AYNI AİLEDEN İKİ CAN KAYBI

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Savaş Toktaşer, Erhan Toktaşer (35) ve Hamit Toktaşer (16) ile minibüs sürücüsü Ali A. ve araçtaki Ramazan A. (54) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan üç yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Savaş Toktaşer ve Erhan Toktaşer, Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan Hamit Toktaşer'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

7 kişi yaşamını yitirmişti: Osmaniye'deki kazada 2 sürücü tutuklandı7 kişi yaşamını yitirmişti: Osmaniye'deki kazada 2 sürücü tutuklandı

Kazadan yara almadan kurtulan diğer otomobilin sürücüsü Orçun V., dehşet anlarını, "Otomobil bir anda uçarak üzerimize geldi" sözleriyle ifade etti.

Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

