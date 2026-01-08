Erken seçimin tarihini Abdulkadir Selvi verdi: Ekonominin düzelmesi gerekiyor

2024 yerel seçimlerinde tarihinde ilk defa ikinci parti konumuna düşen AKP, 2025 yılı içerisinde yapılan anketlerin neredeyse tamamında ikinciliğini korudu. CHP 47 yılın ardından ilk defa birinci parti oldu. Yerel seçimlerin ardından başlayan normalleşme sürecinin de sona ermesi ile CHP başta olmak üzere muhalefet ülkenin erken seçime götürülmesi için baskılara devam ediyor.

Erdoğan'ın adaylığı için erken seçim mi anayasa mı? Vekil transferlerinde 360 senaryosu

CUMHUR YEŞİL IŞIK YAKMADI

Muhalefetin tüm baskılarına rağmen Cumhur ittifakı henüz bir erken seçim kararı almadı. Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için ise Meclis'ten erken seçim kararının alınması gerekiyor. Anketlerde CHP'ye yakın bir konumda ikinciliğini devam ettiren AKP'nin, ekonomiyi düze çıkarmadan erken seçim kararı almayacağı yorumları yapılıyor.

ABDULKADİR SELVİ'DEN ERKEN SEÇİM TARİHİ

AKP'nin en büyük sorunlarından birisi olan ekonominin düzelmeden erken seçim olmayacağını ifade edenlerden birisi de Abdulkadir Selvi oldu. Bugünkü yazısında erken seçime dair görüşlerini aktaran Selvi, 2026 yılında erken seçim olmayacağını, seçimin büyük ihtimal ile 2027 sonlarında yapılacağını söyledi:

"2026’da erken seçim yok. 2027’nin son dönemi güçlü bir ihtimal olarak duruyor. 2028’in başına kalır mı, ondan emin değilim."

Erken seçim kararı için milletvekili sayısının önemli olsa da kazanmak için ekonominin düzelmesi gerektiğini aktaran Selvi, "Erken seçim için milletvekili sayısı önemli ama seçimi kazanmak için ekonominin düzelmesi gerekiyor. O nedenle 2027 ekonomide şahlanış yılı olacak. Asgari ücretli, emekli ve memur refah artışından yararlanacak." ifadelerini kullandı.

Selvi'nin bugünkü yazısından ilgili kısım şu şekilde oldu: