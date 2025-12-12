35 kişi yaşamını yitirmişti: Ezgi Apartmanı davasında mahkemeden bilirkişi hakkında suç duyurusu

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın davası, Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 9’uncu duruşmayla devam etti. Davada 1’i firari, 2’si tutuklu olmak üzere toplam 11 sanık yargılanıyor. Tutuklu yargılanan pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçundan 876'şar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

SANIKLAR TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti. Sanık avukatları da daha önce aldırılan iki bilirkişi raporunun müvekkilleri lehine olduğunu ve pastanede yapılan tadilatların yıkıma etkisinin bulunmadığını belirterek dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine gerek olmadığını savundu.

DAVANIN UZAMASINA NEDEN OLAN BİLİRKİŞİ HEYETİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Müşteki avukatları ise, dosyanın gönderildiği Konya Teknik Üniversitesi'nden beş kişilik bilirkişi heyetinin, heyet başkanının kalp krizi geçirmesini gerekçe göstererek görevden çekilme talebinde bulunması nedeniyle heyet hakkında suç duyurusunda bulunulmasını ve dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in tutukluluk halinin devamına, yetersiz gerekçeyle çekilme talebinde bulunarak davanın uzamasına neden oldukları için bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, binanın yıkılmasıyla ilgili yeni ve kapsamlı bir rapor alınması için dosyanın Bilirkişi Bölge Kurulu'na gönderilmesine karar verdi.

DAVA 24 NİSAN'A ERTELENDİ

Dava, eksikliklerin giderilmesi ve yeni bilirkişi raporunun beklenmesi amacıyla 24 Nisan 2026 tarihine ertelendi. Sanıklar arasında bulunan firari iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı hakkındaki yakalama kararı da devam ediyor.