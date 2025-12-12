Pendik'teki yangında yaşamını yitirmişlerdi! 3 çocuk toprağa verildi

İstanbul Pendik’teki 2 katlı bir binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, bir ailenin hayatını altüst etti. Olayda Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9) ve Zülfikar Sepetçi (5) yaşamını yitirdi, Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralandı.

Yangın, dün Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak’ta saat 02.15 sıralarında başladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika | Pendik'te ev yangını: 3 çocuk hayatını kaybetti

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, evde bulunan dört çocuk, yurttaşlar tarafından alevlerin arasından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan üçü hayatını kaybetti, biri ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Yangında hayatını kaybeden Özden Sepetçi Cennet Çelikkol , Zülfikar Sepetçi'nin cenazeleri Nursen Özdayi Safa Camii'nde kılınan namazın ardından Pendik Yenişeyhli Mezarlığı'na toprağa verildi.