Sokakta kanlı karşılaşma! Husumetlisini vurup kaçtı
Yayınlanma:
Adana'da Bülent Y. sokakta karşılaştığı husumetlisi Ahmet Y. tarafından tabanca ile ağır yaralandı.

Adana'da 55 yaşındaki Ahmet Y. sokakta karşısına çıkan ve aralarında husumet bulunan 53 yaşındaki Bülent H.'yi tabancayla vurup kaçtı.

Saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet Y., edinilen bilgiye göre, daha önce kendisini darbeden ve husumet beslediği komşusu Bülent H. ile sokakta karşılaştı.

BELİNDEN ÇIKARDIĞI TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetlenerek kavgaya dönüştü.

Bu sırada Ahmet Y., belinden çıkardığı tabancayla Bülent H.'ye defalarca ateş edip, kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karnından ve bacaklarından yaralanan Bülent H., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Ahmet Y.'yi olay yerine yakın bir sokakta kullandığı tabancayla birlikte yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü, yaralı Bülent H.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

