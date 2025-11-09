Yumruklu kavgadan kaçtı; husumetlisinin üstüne araba sürdü

Yayınlanma:
Mardin'de bir kişi iki grup arasındaki kavgadan kaçtı. Ancak kaçan kişi otomobil kullanırken karşı gruptaki K.A'yı ağır yaraladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi Çağ Çağ Caddesi'nde 19.00 civarında iki grup arasında tartışma çıktı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma, büyüyerek tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü.

Bu sırada kavgaya katılan şüphelilerden kimliği belirsiz bir şüpheli, otomobiline binerek karşı gruptaki K.A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan K.A., ağır yaralanırken, şüpheli ise olayın ardından otomobiliyle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı K.A., buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ve kavgaya karışan diğer kişileri gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

