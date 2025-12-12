Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Çalışmalar neticesinde, il merkezi ve Patnos ilçesinde "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 8,64 gram sentetik uyuşturucu, 0,50 gram esrar, 1 adet av tüfeği, 2 adet dolu kartuş ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 zanlıdan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 zanlı ise serbest bırakıldı.