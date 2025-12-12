Ekipler zehir tacirlerine geçit vermedi! Hollanda’dan Aksaray’a getirmişler

Hollanda’dan Aksaray’a uyuşturucu getirerek yılbaşından önce satmayı planlayan 2 şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin yaşadıkları Hollanda’dan memleketleri Aksaray'a uyuşturucu getirerek yılbaşında düzenlenecek partiler için satmaya başladığı bilgisine ulaştı. Konuya ilişkin araştırma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin, memleketlerine izne gelen Y.G. (36) ve Ö.Ö. (26) olduğunu tespit etti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER!

Jandarma ekipleri, geçtiğimiz gün şafak vakti, şüphelilerin evine operasyon düzenlerken evde yapılan aramalar sırasında; buzdolabında 2 kilo 319 gram kokain, 10 bin 187 gram reçina esrar, hassas terazi, 304 bin 400 lira ve iklimlendirme cihazı ele geçirildi.

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklamaOrdu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Gözaltına alınan Y.G. ve Ö.Ö., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasın ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
