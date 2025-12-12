Ekipler zehir tacirlerine geçit vermedi! Hollanda’dan Aksaray’a getirmişler

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin yaşadıkları Hollanda’dan memleketleri Aksaray'a uyuşturucu getirerek yılbaşında düzenlenecek partiler için satmaya başladığı bilgisine ulaştı. Konuya ilişkin araştırma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin, memleketlerine izne gelen Y.G. (36) ve Ö.Ö. (26) olduğunu tespit etti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER!

Jandarma ekipleri, geçtiğimiz gün şafak vakti, şüphelilerin evine operasyon düzenlerken evde yapılan aramalar sırasında; buzdolabında 2 kilo 319 gram kokain, 10 bin 187 gram reçina esrar, hassas terazi, 304 bin 400 lira ve iklimlendirme cihazı ele geçirildi.

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Gözaltına alınan Y.G. ve Ö.Ö., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasın ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.