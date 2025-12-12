Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen (21), 3 Haziran 2020’de Ankara’nın Keçiören ilçesindeki evinde ölü bulundu.

Bedeni, salonda boynunda bornoz kuşağı ile asılı halde bulunan Esen'in ilk etapta intihar ettiği değerlendirilmiş, ancak vücudunda morluklar ve darp izleri ve tırnak altında başka DNA örnekleri tespit edilince soruşturma genişletilmişti.

Olayın ardından Aleyna’nın eski erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından fiziksel şiddet gördüğü ve Aleyna’nın baygın halde yerde yattığı videolar sosyal medyada gündem olunca, soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Ümitcan Uygun oldu.

Uygun tutuklanırken, Aleyna’nın vücudunda Uygun'a ait DNA örnekleri tespit edildi.

DAVADAKİ SON DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ

Çakır'ın ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayı, başka bir davada tutuklu yargılanan sanık Uygun ile taraf avukatları, ailesi ve Çakır'ın ailesi de takip etti.

"'KIZ ARKADAŞININ YANINDA OL' DEDİM"

Duruşmada, olay gecesi Uygun ile birlikte olan arkadaşı M.C.Ö, tanık olarak dinlendi.

Konuyla alakalı bilgisi olmadığını öne süren M.C.Ö, olay gecesi sanıkla bir arkadaşının asker eğlencesi için bir araya geldiklerini, gece alkol aldıklarını ve sanığın kendisinden onu eve bırakmasını istediğini beyan etti.

M.C.Ö, şunları söyledi:

"Orada otururken Ümit'in şarjı bitmişti. Kız arkadaşı bana yazdı 'ulaşamıyorum' diye. Ben de burada diye Ümit'in fotoğrafını çekip attım. Arabadayken Sema aradı, Ümit'i telefona istedi ama Ümit almadı telefonu. Sonra tekrar 'ulaşamıyorum' diye beni aradı. Ağlıyordu. Ümit telefonu istemeyince yanından ayrıldığımı söyledim. Ümit arabadan inmeden de Sema'nın attığı mesajları ona gösterdim ve 'kız arkadaşının yanında ol' dedim. 'Tamam abi' diyerek indi arabadan."

Sanık Uygun'la yakın olmadıklarını, bu yüzden Sema'yla ilişkileri hakkında bilgisi olmadığını belirten M.C.Ö, ertesi günün sabahı Uygun'un onu arayarak, "Sema'ya ulaşamıyorum. Seni tekrar aradı mı?" diye sorduğunu, Sema'nın kendisini aramadığını söyledikten sonra telefonu kapattıklarını, birkaç saat sonra sosyal medyadaki haberleri gördüğünü ve Sema'nın intihar ettiğini öğrendiğini söyledi.

DURUŞMA 30 OCAK 2026'YA ERTELENDİ

Tanık beyanının ardından söz verilen sanık Uygun, aleyhe olan hususları kabul etmediğini söyledi. Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek, duruşmayı 30 Ocak 2026'ya erteledi.