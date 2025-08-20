Tutuklanan avukat Cem Duman Aleyna Çakır'ın katili Ümitcan Uygun'un avukatı çıktı

Suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz ve beraberindeki 13 kişiye yönelik geçen cuma günü operasyon düzenlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında Yılmaz’ın yanı sıra Turgut Öner, Cem Çebi ve Mehmet Tuğlu gibi isimlerin yanı sıra Ankara 2. Nolu Baro’ya üye iki avukat da tutuklandı. Av. Semra Ilık ile birlikte Cem Duman da tutuklandı.

Şatafatlı avukatlık ofisinin yanı sıra Erdoğan’ın posteri ile verdiği pozlarla çok konuşulan Av. Cem Duman'ın "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen ve Esra Hankulu'nun ölümüyle gündeme gelen Ümitcan Uygun'un avukatlığını yaptığı ortaya çıktı.

"AVUKATLIĞINI ÜSTLENDİ"

Gazeteci Nevşin Mengü sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Av Cem Duman, Esra Hankulu ve Aleyna Çakır'ı katletme suçlamasıyla yargılanan Ümitcan Uygun'la fotoğraflar çekilip Instagram hesabında paylaşmış. Uygun'a destek vermiş" dedi.

Mengü'nün paylaşımının ardından Gazeteci Emrullah Erdinc de bir paylaşım yaptı. Ümitcan Uygun - Avukat Cem Duman ilişkisine dikkat çeken Erdinc'in paylaşımında, "Ümitcan Uygun’un adı ilk kez, Aleyna Çakır (Sema Esen)’in şüpheli ölümüyle gündeme geldi. Ölümünden kısa süre önce Uygun’un Çakır’a şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı. Bu süreçte Uygun gözaltına alınıp tutuklanırken, avukatlığını Cem Duman üstlendi. Uygun’un cezaevinden çıkışına kadar hukuksal desteğini sürdürdü. Cem Duman ile Ümitcan Uygun’un ilişkisi yalnızca arkadaşlık boyutunda değildi; hukuksal olarak da Duman, Uygun’un destek veriyordu. Ancak Uygun’un Esra Hankulu cinayeti nedeniyle yeniden gözaltına alınmasının ardından Cem Duman, avukatlığını bıraktı" ifadeleri yer aldı.

SANIK, ESRA HANKULU’NU ÖLDÜRDÜ

Esra Hankulu, 5 Ağustos 2021’de Ankara’daki evinde ölü bulundu. Hankulu’nun hayatını kaybettiği gece evde bulunan ve Aleyna Çakır ismiyle tanınan Sema Esen’in ölümünün de baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun aynı gün gözaltına alındı.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Uygun, “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyordu.

Uygun hakkında hem iddianamede hem de savcı mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Ancak bugün (13 Nisan) yapılan karar duruşmasında Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararda takdir indirimi uygulanmadı. 5275 sayılı İnfaz Kanunu’nun 107. maddesi gereğince koşullu salıverilme oranı 1/2 olan bu suçtan, Uygun, beş yıl hapis yattıktan sonra dışarı salınacak.