Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Ordu'nun Altınordu ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

SATIŞA HAZIR HALDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Yürütülen çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ekiplerin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda, satışa hazır halde olduğu değerlendirilen bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramaların ardından 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

2 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

