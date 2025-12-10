Çocuğuna harçlık veremediğini söyleyince göz yaşlarına boğuldu! Sesi titreyerek 'Açım' diye feryat etti

İstanbul Şişli’de Halk TV muhabirinin mikrofon tuttuğu bir vatandaşın sözleri, derinleşen ekonomik krizle boğuşan milyonların sesi oldu. Esnaf olduğunu söyleyen yurttaş, geçim sıkıntısını gözyaşları içinde anlattı:

"Aç geziyoruz. Yemin ederim aç geziyoruz. Ben şu an açım. Esnaf adamım, yıllarımı esnaflıkta geçirmişim. Çok da dürüst bir esnafım. Devlete bir vergi borcum yok. İşte geçinemiyoruz efendim. Hiçbir şekilde geçinemiyoruz"

"KOMPLE BATTIK"

Artık dayanacak gücünün kalmadığını söyleyen vatandaş, "Battık yani komple battık. Benim kardeşim, toplanın kendi aranızda ya. Bu halk ne yiyor, ne içiyor yazık günah değil mi ya?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Vatandaş, yalnızca karnını doyurmanın değil; çocuğuna harçlık vermenin bile lüks hâline geldiğini söyledi:

"Yol parası veremiyoruz, yol parası. Yol parası veremiyorum. Benim çocuğum 13 yaşında ya, harçlık veremiyorum. Harçlık veremiyorum.

Dün ablamdan 800 lira borç aldım efendim. Ablamdan aldım. Esnaf adamım. Girin e-devletime TC kimlik numaramı, kaç sene esnaflık yapmışım"

"BUNLAR GERÇEK VALLAHİ GERÇEK"

Çocuklarını okutamadığını, hiçbir ihtiyaçlarını karşılayamadığını sesi titreyerek anlatan vatandaş şöyle devam etti:

"Sürünüyorum. Yazık günah değil mi ya? Çocuklarıma hiçbir şey alamıyorum. Okutamıyorum, bir şey veremiyorum.

Psikolojim bozuldu. Ne olacak bu toplumun hali yazık günah değil mi ya? Aç gidiyorum, aç gidiyorum. Metrobüs kartına para atamıyorum.

Bunlar gerçek arkadaşlar vallahi billahi gerçek ya. Kendi ülkemizde mülteci olduk arkadaşlar.Yemek yiyemiyoruz"

Artan gıda fiyatlarını örneklerle anlatan vatandaş, kıyma almakta zorlandığını belirtti: