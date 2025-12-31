Özgür Özel 'teslim olmadık' dedi yeni yıl için mesajını açıkladı: Büyük değişim için...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yıl dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Özel, 2025 yılını “Türkiye’ye iyi gelmeyen bir yıl” olarak değerlendirerek, yeni yıl mesajında ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve yoksulluğun derinleştiğine dikkat çekti. Özel, partisine yönelik siyasi operasyonlara rağmen mücadeleye devam edeceklerini belirterek, 2026’da Türkiye’de “büyük değişim” için adım atacaklarını belirtti.

"VATANIMIZI TEKRAR TOPARLAYACAĞIZ"

Yeni yılda da korkuyu değil umudu büyütmeye devam edeceklerini söyleyen Özel, "2026’nın takvim yaprakları, Türkiye’deki büyük değişim için düşecek. Her yanı dağılan bu evi, yani vatanımızı tekrar toparlayacağız" açıklamasında bulundu.

Özgür Özel 2026'daki en büyük ve tek dileğini açıkladı

'İLK KEZ' DİYEREK AÇIKLADI

Özel, "Hep birlikte ülkemiz ve milletimiz için zorlu bir yılı geride bırakıyor; büyük umutlarla, sarsılmaz bir inançla yeni bir yıla adım atıyoruz. 2025 yılı, ne yazık ki Türkiye’ye iyi gelmedi. Ekonomide, 2018’den bu yana süren kötüye gidiş daha da derinleşti. Derin yoksulluk ve önlenemeyen hayat pahalılığı ülkemizin her köşesini sardı. İşçiler ve emekliler aylarca açlık sınırının altında ücret aldı ve yeni asgari ücret tarihimizde ilk kez açıklandığında açlık sınırının altında kaldı" diye konuştu.

"GIDA ENFLASYONUMUZ TARİHİ ZİRVESİNE ÇIKTI"

Üreticinin artan maliyetleri hakkında da konuşan Özel, "Çiftçilerimiz, besicilerimiz ağır üretim maliyetleri altında ezilirken, kuraklık ve don afetlerinde yalnız bırakıldı. Tarım Kanunu’nda öngörülen destekleme tutarı 2025’te verilmedi, gelecek yıl da verilmeyeceği şimdiden ilan edildi. Çiftçi desteklenmediği için gıda zamları durmadı, gıda enflasyonumuz tarihi zirvesine çıktı.

Ne yazık ki AK Parti iktidarı ülkemizi bugün; Avrupa’nın en yüksek enflasyonuna, en yüksek işsizliğine, en yüksek faizine, en adaletsiz gelir ve vergi düzeni ile en yüksek yoksulluk oranına sahip ülkesi haline getirdi" açıklamasında bulundu.

"1.956 ÇOCUK VE YETİŞKİN İŞÇİ İŞ KAZALARINDA HAYATTAN KOPARILDI"

Ekonomideki sorunlar kadar güvenlik sorunları olduğunu da belirten Özel, "Şiddete uğrayan kadınlarımız güvende tutulamadı. Vatandaşın devletine güvenip de MESEM’lere gönderdiği evlatlarımız başta olmak üzere 1.956 çocuk ve yetişkin işçi iş kazalarında hayattan koparıldı. Kartalkaya’da, Dilovası’nda dinmeyecek acılar yaşadık. Metan gazından, güneş altında bekletilmekten, uçak kazasından 34 kahraman askerlerimizi şehit verdik. Derin yoksulluğun neden olduğu sosyal kriz ve denetimsizlikler yüzünden; bahis, kumar, uyuşturucu girdabına sürüklendik" diye konuştu.

"TESLİM OLMADIK, AYAĞA KALKTIK"

"Ülkeyi bu duruma getiren, millete umut olamayan ve son yerel seçimleri kaybeden AK Parti’nin genel seçimlerle artık iktidardan gideceğini herkes biliyordu" diyen Özel, şu şekilde konuştu:

"Ama, iyi işler yaparak yeniden milletin gönlüne girmeye çalışması gerekenler, tarihimizde görülmemiş bir yola tenezzül ederek, 19 Mart 2025’te siyasi rakibine darbe yaptılar. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımız hapse atıldı, partimize kapatma tehdidine varan ağır saldırılar yapıldı." Biz, demokrasi fikrine inananların partisiyiz. Bu yüzden teslim olmadık, ayağa kalktık. Darbeye karşı demokratik direniş başlattık. 23 Mart’ta 15,5 milyon vatandaşımız sandıklara giderek Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı yaptı. 9 ayda 77 eylem düzenledik. Sadece bu eylemlere sayısı 11 milyonu aşan insanımız katıldı. Ardından başlattığımız imza kampanyasında, İmamoğlu’nun özgürlüğü ve erken seçim talebiyle 25,1 milyon imza toplandı. 2025, AK Parti için “darbe” yılı bizim için ise “mücadele” yılı oldu. 2025 yılının iki fotoğrafı vardı. Biri, bir sivil darbe ve sonrasındaki baskı düzeniyle gözaltına alınanların fotoğrafları, diğeri ise meydanlarda direnen milyonların fotoğrafı… Biz yeni yılda da korkuyu değil umudu büyütmeye devam edeceğiz."

"EN YAPICI ÇÖZÜMLERİMİZLE GELİYORUZ"

"Kötülüğe, vasata teslim olmayacağız. Milletin safında duracağız" diyen Özel'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Elbette sorunları anlatacağız tepkimizi göstereceğiz. Ama bu sorunları nasıl çözeceğimize de 86 milyona anlatacağız. Çalışkan örgütümüzle, Parti Meclisimizle, Merkez Yönetim Kurulumuzla, Milletvekili Grubumuzla ve gücümüze güç katan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizle milletin en yakıcı sorunlarına, en yapıcı çözümlerimizle geliyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Bugün CHP, fikren ve zikren iktidar partisidir. Fiilen iktidar ise bir sandık mesafesi kadar yakındır. Liyakatli kadrolarımızla, disiplinle, ciddiyetle, çözüm projelerimizle biz Türkiye’yi, Ak Parti’den çok daha iyi yöneteceğiz. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, rövanşizmi reddederek, milletin tüm hak ve özgürlüklerinin teminatı olarak yöneteceğiz."