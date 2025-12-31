Özgür Özel 2026'daki en büyük ve tek dileğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi açısından son üç yılı değerlendirdi. 2023’ü “kaybedilen bir seçimden sonra öz eleştiri ve değişim yılı” olarak niteleyen Özel, 2024’ün ise “yerel yönetimlerin zaferinin damga vurduğu ve CHP'nin birinci parti olduğu yıl” olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

CHP'nin birinci parti olmasının sadece yerel seçimle sınırlı geçici bir durum olmadığını vurgulayan Özel, anketlerin partilerinin yükselişini doğruladığını belirtti. “CHP'nin hem seçimdeki başarısını hem iyi belediyecilik uygulamalarıyla oyunu arttırmasıyla iktidara gittiğini gördüler” diyen Özel, bu nedenle saldırıya uğradıklarını savundu.

2023 2024 2025 BİTTİ 2026'NIN NASIL OLACAĞINI SÖYLEDİ

2025 yılını “saldırıya uğradığımız, direndiğimiz, mücadele ettiğimiz bir yıl” olarak tanımlayan Özel, 2026 içinse şu ifadeleri kullandı:

“2026’da mücadeleye devam ederken iktidara doğru adımlarımızı sıklaştırdığımız, hızlandırdığımız bir yıl olacak.”

İŞTE ÖZEL'İN 2026 BEKLENTİSİ

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan CHP Lideri Özel, 2026 yılına ilişkin en büyük beklentisinin erken seçim olduğunu açıkça dile getirdi. Vatandaşın yaşadığı temel sorunların iktidar eliyle çözülemeyeceğini belirten Özel, şu değerlendirmede bulundu:

“Örneğin ben 2026'dan bolluk, bereket beklesem, çiftçinin ürününün para etmesini beklesem, hayat pahalılığının düşmesini, etin, sütün ucuzlamasını, yoksulluğun bitmesini, herkesin insanca geçinecek bir maaşının olmasını, barınma sorununun çözülmesini beklesem... İktidar, bunları 23 yıldır çözmedi. Onun için ben bunların hepsi için bu ülkedeki herkes için 2026'dan sandık bekliyorum.”

Özel, saha gözlemleri ve anket sonuçlarının da erken seçime işaret ettiğini savundu. CHP’nin iktidar üzerinde psikolojik üstünlüğü ele geçirdiğini belirtti:

“İktidarı son bütçe görüşmelerinde de gördük. Bir muhalefet partisine dönüşmüş durumdalar.”

İktidarın artık savunma değil, saldırı diliyle hareket ettiğini belirten Özel, “Muhalefete muhalefet eden, saldırgan bir dille kendi yaptıklarını savunmak yerine, muhalefete saldıran bir iktidar partisi gördük” ifadelerini kullandı.

Toplumdaki erken seçim talebinin giderek arttığını söyleyen Özel, bu talebin siyasi sonucu belirleyeceğini şu sözlerle dile getirdi:

“Vatandaşımızın bu konuda desteği yüzde 20'lerden yüzde 55'lere kadar çıktı. Bu oran yüzde 70'leri bulduğunda iktidar buna direnemeyecek. Yüzde 70-75'in erken seçim talep ettiği, sokaktaki 4 kişiden 3'ünün erken seçimi dillendirdiği 2026'dan ümit ediyoruz ve sandık bekliyoruz.”

ASKERİ ÖĞRENCİLER VE KHK'LILAR

Özgür Özel, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası cezaevine konulan askeri öğrenciler ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mağdur edilenlerin durumuna da değindi. CHP’nin bu mağduriyetlerin giderilmesi için 2026 yılında adım atacağını belirterek şunları söyledi:

“15 Temmuz darbesi karşısında ne kadar net bir şekilde karşısında durduğumu siz de biliyorsunuz. Orada neredeyse unutulan bir şey var. Askerî öğrencilerin aileleriyle karşılaştım. Daha yirmili yaşlarında olan askeri öğrenci bugün 30 yaşında. Cezaevinde büyüyorlar, yaşlanıyorlar, hayattan kopmuş durumdalar.”

Özel, bu kişilerin darbenin yönetim kademesinde olmadıklarını, çoğunun emir komuta zincirindeki erler ve ne olduğunu anlamadan gözaltına alınan öğrenciler olduğunu belirtti. “O şartlarda ne kadar adil yargılama oldu, ne kadar sakin karar verilebildi belli değil” diyen Özel, bu konunun adalet açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

KHK'lılara da dikkat çeken Özel, şu ifadeleri kullandı:

“KHK kararnamelerle atılıp daha sonra mahkemede aklanan ya da yargılanmasına bile gerek duyulmayan, beraat eden ama işine aşına kavuşamayan, çocuklarına eşine bakamayan durumdaki mağdurlar var. Bu mağduriyetleri de görmek gerekir.”

"DARBEYİ AFFETMEYECEĞİZ"

Özel, CHP’nin darbeyi affetmeyeceğini, ancak adil yargılanma hakkının herkes için geçerli olması gerektiğini vurguladı: