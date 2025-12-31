Özgür Özel Suriye sınırımızdaki korkutan durumu açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü IŞİD'in üç polisi şehit etmesi ve örgüte yönelik peş peşe operasyonların ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, IŞİD tehdidine dikkat çekerek, son saldırıyla birlikte kamuoyunda artan endişeleri paylaştı:

"2025 yılı 'Böyle bitsin de gitsin' dediğimiz bir yılken artık daha başka acılar, üzüntüler yaşamayalım diye baktığımız bir yılda bir kere daha yüreğimiz yandı. Terörsüz Türkiye üzerinden birtakım umutlar, hiç değilse terör şehit cenazesi gelmez diye bir umut vatandaşa ifade edilirken öbür taraftan IŞİD gibi en yakıcı gündemlerden bir tanesi 2025'ten, 2026'ya devroluyor.

Bir kere çok endişelendirici durumla karşı karşıyayız. Zaten bir süredir IŞİD'le ilgili bilgiler, kaygılar iletiliyordu. Çok sayıda uykudaki IŞİD hücresinin uyanabileceği konusunda bilgiler ulaşıyordu. Ayrıca, İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda 46 kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren teröristlerin tahliye edilmiş olmasının da yarattığı ciddi bir endişe var.”