Özgür Özel Suriye sınırımızdaki korkutan durumu açıkladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü IŞİD'in üç polisi şehit etmesi ve örgüte yönelik peş peşe operasyonların ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, IŞİD tehdidine dikkat çekerek, son saldırıyla birlikte kamuoyunda artan endişeleri paylaştı:
"2025 yılı 'Böyle bitsin de gitsin' dediğimiz bir yılken artık daha başka acılar, üzüntüler yaşamayalım diye baktığımız bir yılda bir kere daha yüreğimiz yandı. Terörsüz Türkiye üzerinden birtakım umutlar, hiç değilse terör şehit cenazesi gelmez diye bir umut vatandaşa ifade edilirken öbür taraftan IŞİD gibi en yakıcı gündemlerden bir tanesi 2025'ten, 2026'ya devroluyor.
Bir kere çok endişelendirici durumla karşı karşıyayız. Zaten bir süredir IŞİD'le ilgili bilgiler, kaygılar iletiliyordu. Çok sayıda uykudaki IŞİD hücresinin uyanabileceği konusunda bilgiler ulaşıyordu. Ayrıca, İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda 46 kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren teröristlerin tahliye edilmiş olmasının da yarattığı ciddi bir endişe var.”
İktidarın Suriye rejimiyle kurduğu ilişkilerin de bu tehditte etkili olduğunu belirten Özel, siyasetin bu konuda net tavır alması gerektiğini vurguladı:
Yalova'daki IŞİD hücresinden dört kardeş çıktı
"Özellikle vatandaşlar arasında 'Acaba Suriye'deki rejimle olan iyi ilişkiler, geliştirilmeye çalışılan iyi ilişkiler, Türkiye'nin IŞİD'le mücadelesi noktasında bir zafiyet yaratıyor mu endişesi konuşuluyordu. Tabii bu noktada bir kaygı varsa bu siyasetin tutumuyla ilgili bir kaygı. Güvenlik kuvvetlerinin bu konuda üzerine düşeni yaptığından şüphe yok ama bir yandan da karşı karşıya bulunulan bu durumda siyasetin bu işe ne kadar tavizsiz bir şekilde üzerine gitmesi gerektiği konusunda herhalde benim bir uyarıda bulunmama gerek yok. Ama bu konu çok hassas bir konu. Ne kadar gözü dönmüş, ne kadar cani, ne kadar tehlikeli bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu gördük. Hepimizin yüreği yandı."
Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Özel, Suriye’nin İdlib bölgesinde radikal unsurların hareket kabiliyetine dikkat çekip şunları ifade etti:
"Bunlar yeni rejimle birlikte büyük bir hareket kabiliyeti kazandılar. Onların güvenlikleri bir anlamda Türkiye tarafından sağlanıyordu. Esad rejimi sırasında bir yandan da orada tutuluyorlardı. Sentetik uyuşturucunun merkeziydi. Şu anda bir mobilizasyon, hareket kabiliyeti kazandılar. Önemli bir kısmı artık terörist olarak kabul edilmiyor.İşte bu Suriye sınırımızın durumu da düşünüldüğünde Türkiye için büyük bir şey. Dünyanın dört bir yanından Suriye'de toplanmış olan cihatçıların düşüncelerinden vazgeçtiklerini, gözlerini kırpmadan insan öldürmekten vazgeçeceklerini, tövbe edip demokratikleşeceklerini kimse düşünmesin. Bunlar büyük sorun. Daha önce bunlarla mücadele etmiş olanlarla, halen görevde olan insanlardan bu konuda ciddi endişe ve kaygılar ulaşıyor."