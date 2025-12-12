Polis memuruna çarpıp kaçmışlardı: 2 kişi adli kontrolle serbest

Samsun’un Atakum ilçesinde ‘dur’ ihtarına rağmen kontrol noktasından kaçmaya çalışan iki kardeş, polis memuruna çarparak yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından yakalanan kardeşler gözaltına alındığı belirtildi.

Olay, 29 Kasım gecesi saat 23.00 sularında Körfez Mahallesi’ndeki Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, 19 yaşındaki Yağız Eren Ç., yönetimindekiotomobille uygulama noktasında dur ihtarını görmezden gelerek, Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri'nde görev yapan polis memuru Önder K.’ye çarptı. Kaçmaya çalışan araç, diğer ekipler tarafından kısa sürede durduruldu. Sürücü Yağız Eren Ç. ile 17 yaşındaki kardeşi E.Ç. gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL KARARI

Yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kardeş, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.