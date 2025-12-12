Kastamonu'da okul müdür yardımcısını darbeden kişi tutuklandı

Kastamonu'da bir okulun müdür yardımcısını darbettiği, tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu iddia edilen şüpheli K.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, bir okul müdür yardımcısının darbedilmesi olayıyla ilgili operasyon düzenlendiğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, okul müdür yardımcısına yönelik meydana gelen "kasten yaralama, tehdit ve hakaret" olayı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.

ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen çalışmalar neticesinde kimliği belirlenen şüpheli K.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen K.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

