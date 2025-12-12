Kastamonu'da okul müdür yardımcısını darbeden kişi tutuklandı

Kastamonu'da bir okulun müdür yardımcısını darbettiği, tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu iddia edilen şüpheli K.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.