Kastamonu'da okul müdür yardımcısını darbeden kişi tutuklandı
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, bir okul müdür yardımcısının darbedilmesi olayıyla ilgili operasyon düzenlendiğini bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, okul müdür yardımcısına yönelik meydana gelen "kasten yaralama, tehdit ve hakaret" olayı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.
ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen çalışmalar neticesinde kimliği belirlenen şüpheli K.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen K.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)