Gülşah Durbay için hastaneden yeni açıklama
Yayınlanma:
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka, "Dün akşam saatlerinde entübe edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın tedavisi, solunum cihazına bağlı olarak destek tedavileriyle yoğun bakımda devam etmektedir" dedi.

Kolon kanseri nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisi devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yapıldı.

Durbay, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün gece saatlerinde entübe edilmişti.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, yaptığı yazılı açıklamada, Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Gülşah Durbay'ın doktorundan açıklamaGülşah Durbay'ın doktorundan açıklama

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI OLARAK DEVAM EDİYOR

Açıklamada, “Dün akşam saatlerinde entübe edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın tedavisi, solunum cihazına bağlı olarak destek tedavileriyle yoğun bakımda devam etmektedir” denildi.

Başkan Durbay, 1 Aralık’ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar nedeniyle dahiliye servisine yatırılmıştı. Ertesi gün, böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde belirlenen bozulma üzerine tedavisinin Yoğun Bakım Ünitesi’nde sürdürülmesine karar verilmişti.

Yoğun bakımda çoklu organ yetmezliği süren Durbay’ın hayati fonksiyonları yakından izleniyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

