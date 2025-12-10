Gülşah Durbay'ın doktorundan açıklama

Manisa'da Şehzadeler Belediye Başkanı’ Gülşah Durbay'ın rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka, Başkan Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.



Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumun 'ciddiyetini koruduğunu' açıkladı.

Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi!

Programlarını iptal etti: Özgür Özel yoğun bakımdaki Durbay'ı ziyaret etti

"TEDAVİSİ YOĞUN BAKIM KOŞULLARINDA SÜRDÜRÜLMEKTE"

Saka konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın durumu ciddiyetini korumakta olup, önceki açıklamamızdan bu yana herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Tedavisi yoğun bakım koşullarında sürdürülmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadesini kullandı.