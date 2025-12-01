Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Binlerce hap ele geçirildi!

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Binlerce hap ele geçirildi!
Yayınlanma:
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir evde 3 bin 740 sentetik ecza hapı ele geçirildi ve olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini engelleme ve kullanımını önleme çalışmaları kapsamında Atakum ilçesinde bir operasyon gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucunda M.M. (18) isimli şüphelinin evine baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, yasa dışı ticarette kullanıldığı değerlendirilen 3 bin 740 adet sentetik ecza hapı ve 0,20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanında 2 adet pompalı tüfek de bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli M.M., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

