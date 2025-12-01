Sarıyer'de rezidans baskını: Evden çıkanlar herkesi şaşırttı

Yayınlanma:
Sarıyer'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin, rezidansta bulunan daireyi depo gibi kullandığı tespit edildi. Polis ekiplerinin daireye düzenlendiği operasyonda G.D. (19) ile O.A. (20) yakalandı. Dairede yapılan aramalarda çok sayıda silah, uyuşturucu ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Sarıyer'de Ayazağa Mahallesi’ndeki bir rezidans dairesini uyuşturucu deposuna dönüştürdükleri belirlenen iki şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği baskında çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.istanbul-sariyerde-rezidanstaki-daire-1041238-308958.jpg

DAİREYİ DEPO GİBİ KULLANMIŞLAR

18 Kasım Salı günü akşam saatlerinde yürütülen çalışmalarda ekipler, iki kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Takibe alınan G.D. (19) ile O.A.’nın Sarıyer’deki bir rezidans dairesini “zula ev” olarak kullandığı tespit edildi. Hazırlıkların ardından adrese operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Dairede yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, şarjörler, fişekler, farklı türlerde uyuşturucu maddeler, uyuşturucu yapımında kullanılan sıvılar, katkılı yiyecekler, hassas teraziler ve para bulundu.

Ele geçirilenler arasında 635 gram marihuana, 53 gram kokain, 27 gram taş kokain, amfetamin, 430 gram amonyak, çok sayıda klipsli poşet ve alüminyum folyo da yer aldı.istanbul-sariyerde-rezidanstaki-daire-1041233-308958.jpg​​​​​​​

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan G.D. ve O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece “uyuşturucu madde ticareti” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

