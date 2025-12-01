Venezuela ABD'yi ICAO'ya şikayet etti

Venezuela, ABD'yi ‘egemenlik ihlali’ yaptığı gerekçesiyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) şikayet

Venezuela Ulaştırma Bakanı Ramon Velasquez Araguayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'nın hava sahasıyla ilgili duyurusunun ülke egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini bildirdi.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) durumu açıklayan yazılı bir şikayette bulunduklarını belirten Araguayan, “Bu tür bir eylem, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin 17 No'lu ekinde ağır bir suç olarak tanımlanan yasa dışı müdahale niteliğindedir. Çünkü yanlış bilgi yayarak havacılık operasyonlarının güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Ayrıca ABD'nin böyle bir açıklama yapma yetkisi yoktur ve bunun hiçbir yasal dayanağı bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

