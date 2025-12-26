Japon fabrika işçisi ülkede gündemi değiştirdi

Japonya'nın Şizuoka eyletinde bulunan bir fabrikada düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 15 kişi yaralandı.

FABRİKADA DEHŞET SAÇTI

Noel'den bir gün sonra Mişima kentindeki bir kauçuk fabrikasındaki bir işçi eline aldığı bıçakla çevredekilere dehşeti yaşattı. 38 yaşında olduğu belirtilen adamın bıçaklı saldırısında çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgeden yapılan ihbar sonucu olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan gözaltına alındı.

EN AZ 15 KİŞİ YARALANDI

Japon kamu yayıncısı NHK, saldırıda en az 15 kişinin yaralandığını duyururken, Kyodo ajansı, yaralanan 8 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Yaralıların durumu ve olayın ayrıntısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

GÜNDEMDE DEPREM ETKİSİ YARATTI

Sakinliğiyle bilinen Japonya'da bir adamın Noel'den bir gün sonra gerçekleştirdiği saldırı ülke gündeminde deprem etkisi yarattı.