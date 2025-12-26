Japon fabrika işçisi ülkede gündemi değiştirdi

Japon fabrika işçisi ülkede gündemi değiştirdi
Yayınlanma:
Japonya'da fabrika işçisinin Noel'den bir gün sonra düzenlendiği saldırı, ülke gündeminde deprem etkisi yarattı. 38 yaşındaki adamın bıçaklı saldırısında en az 15 kişi yaralandı.

Japonya'nın Şizuoka eyletinde bulunan bir fabrikada düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 15 kişi yaralandı.

FABRİKADA DEHŞET SAÇTI

Noel'den bir gün sonra Mişima kentindeki bir kauçuk fabrikasındaki bir işçi eline aldığı bıçakla çevredekilere dehşeti yaşattı. 38 yaşında olduğu belirtilen adamın bıçaklı saldırısında çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgeden yapılan ihbar sonucu olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan gözaltına alındı.

cmc.jpg

EN AZ 15 KİŞİ YARALANDI

Japon kamu yayıncısı NHK, saldırıda en az 15 kişinin yaralandığını duyururken, Kyodo ajansı, yaralanan 8 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Yaralıların durumu ve olayın ayrıntısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

capon.jpg

Japonya pandalarla son yıllarını yaşıyorJaponya pandalarla son yıllarını yaşıyor

GÜNDEMDE DEPREM ETKİSİ YARATTI

Sakinliğiyle bilinen Japonya'da bir adamın Noel'den bir gün sonra gerçekleştirdiği saldırı ülke gündeminde deprem etkisi yarattı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
Dünya
Rusya-ABD arasında kritik görüşme! Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı
Rusya-ABD arasında kritik görüşme! Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı
İsrail'i ateşkes de durduramadı: İmzadan sonra 405 Filistinli öldürüldü!
İsrail'i ateşkes de durduramadı: İmzadan sonra 405 Filistinli öldürüldü!