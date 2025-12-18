Canlı yayında cinayet! Sevgilisinin öldürülüşünü görüntülü izledi

Canlı yayında cinayet! Sevgilisinin öldürülüşünü görüntülü izledi
Yayınlanma:
Almanya’nın Duisburg kentinde yaşayan üç çocuk annesi Gülay Uğuz’un pusuya düşürülerek katledilmesine ilişkin davada, cinayeti azmettiren sevgilisi Salih Eryener’in saldırı anında kurbanı görüntülü arayarak infazı canlı izlediği ortaya çıktı.

Duisburg’da 7 Şubat akşamı gerçekleşen kan donduran cinayetin detayları, savcılık iddianamesiyle gün yüzüne çıktı. Bir kuyumcuda çalışan 52 yaşındaki Gülay Uğuz, iş çıkışı evinin kapısına yaklaştığı sırada Kazım T. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Talihsiz kadının kaburgalarını kesecek şiddetteki bıçak darbesiyle hayatını kaybetmesinin ardından saldırgan, kurbanın çantasındaki 2 bin 450 Euro nakit para ve elektronik eşyaları gasp ederek olay yerinde bekleyen araçla kaçtı.

CİNAYETİ NAKLEN SEYRETMİŞ!

Soruşturma derinleştirildikçe cinayetin arkasında planlı bir ihanet olduğu saptandı. İddianameye göre, kurbanın sevgilisi Salih Eryener, kadının iş yerindeki paraları eve götürdüğünü bildiği için kardeşi Gökhan Eryener ile bir infaz planı hazırladı. Tetikçi Kazım T. ve şoför Enis A.’dan oluşan ekip, cinayetten önceki iki hafta boyunca kadını adım adım takip etti. Hürriyet'te yer alan habere göre, olay anında ise Salih Eryener’in, sevgilisinin öldürülüşünü cep telefonundan canlı olarak izlemek amacıyla Gülay Uğuz’u görüntülü aradığı teknik incelemelerle belirlendi.

Ünlü çiftin ölüm nedeni açıklandı: Oğulları gözaltına alınmıştıÜnlü çiftin ölüm nedeni açıklandı: Oğulları gözaltına alınmıştı

Cinayetten iki hafta sonra düzenlenen operasyonla yakalanan Salih Eryener, tetikçi Kazım T. ve suç ortağı Enis A., Duisburg Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Sanıkların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, cinayet planının kilit isimlerinden olan firari kardeş Gökhan Eryener hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı. Gasp edilen eşyaların ise iz kaybettirmek amacıyla Duisburg’daki bir göle atıldığı tespit edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Yeşil Pasaport bilmecesi:
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Türkiye
Sigara paketlerinde o dönem bitti! Renk değişti
Sigara paketlerinde o dönem bitti! Renk değişti
Ela Rumeysa Cebeci uyuşturucu iddialarına yanıt verdi!
Ela Rumeysa Cebeci uyuşturucu iddialarına yanıt verdi!
Hakkında gözaltı kararı çıkan Yusuf Güney'in 'astral seyahat' videosu gündem oldu
Hakkında gözaltı kararı çıkan Yusuf Güney'in 'astral seyahat' videosu gündem oldu