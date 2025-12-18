Canlı yayında cinayet! Sevgilisinin öldürülüşünü görüntülü izledi

Duisburg’da 7 Şubat akşamı gerçekleşen kan donduran cinayetin detayları, savcılık iddianamesiyle gün yüzüne çıktı. Bir kuyumcuda çalışan 52 yaşındaki Gülay Uğuz, iş çıkışı evinin kapısına yaklaştığı sırada Kazım T. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Talihsiz kadının kaburgalarını kesecek şiddetteki bıçak darbesiyle hayatını kaybetmesinin ardından saldırgan, kurbanın çantasındaki 2 bin 450 Euro nakit para ve elektronik eşyaları gasp ederek olay yerinde bekleyen araçla kaçtı.

CİNAYETİ NAKLEN SEYRETMİŞ!

Soruşturma derinleştirildikçe cinayetin arkasında planlı bir ihanet olduğu saptandı. İddianameye göre, kurbanın sevgilisi Salih Eryener, kadının iş yerindeki paraları eve götürdüğünü bildiği için kardeşi Gökhan Eryener ile bir infaz planı hazırladı. Tetikçi Kazım T. ve şoför Enis A.’dan oluşan ekip, cinayetten önceki iki hafta boyunca kadını adım adım takip etti. Hürriyet'te yer alan habere göre, olay anında ise Salih Eryener’in, sevgilisinin öldürülüşünü cep telefonundan canlı olarak izlemek amacıyla Gülay Uğuz’u görüntülü aradığı teknik incelemelerle belirlendi.

Ünlü çiftin ölüm nedeni açıklandı: Oğulları gözaltına alınmıştı

Cinayetten iki hafta sonra düzenlenen operasyonla yakalanan Salih Eryener, tetikçi Kazım T. ve suç ortağı Enis A., Duisburg Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Sanıkların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, cinayet planının kilit isimlerinden olan firari kardeş Gökhan Eryener hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı. Gasp edilen eşyaların ise iz kaybettirmek amacıyla Duisburg’daki bir göle atıldığı tespit edildi.