Adıyaman'da erkek vahşeti! Bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde M.A.A. isimli erkek, tartıştığı eşi Emine A.'yı bıçaklaya yaraladı. 45 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken katil erkek gözaltına alındı.
ADIYAMAN'DA ERKEK DEHŞETİ
Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde, M.A.A. eşi Emine A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.A. yanındaki bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.
Kadını kanlar içinde görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gaziantep'te kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle vurarak katletti
YARALI KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Emine A. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, hastane morguna kaldırılırken, koca M.A.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak:AA