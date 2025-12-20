Adıyaman'da erkek vahşeti! Bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Adıyaman'da erkek vahşeti! Bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 45 yaşındaki kadın, eşi M.A.A. tarafından bıçaklanarak katledildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde M.A.A. isimli erkek, tartıştığı eşi Emine A.'yı bıçaklaya yaraladı. 45 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken katil erkek gözaltına alındı.

ADIYAMAN'DA ERKEK DEHŞETİ

Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde, M.A.A. eşi Emine A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.A. yanındaki bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.

Kadını kanlar içinde görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

aa-20251220-40035557-40035554-adiyamanda-bir-kisi-tartistigi-esini-bicaklayarak-oldurdu.jpg

Gaziantep'te kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle vurarak katlettiGaziantep'te kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle vurarak katletti

YARALI KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Emine A. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, hastane morguna kaldırılırken, koca M.A.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak:AA

