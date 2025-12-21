Hatay'da milyonluk ziynet eşyası operasyonu

Hatay'da milyonluk ziynet eşyası operasyonu
Yayınlanma:
Hatay’ın Belen ilçesinde bir konuttan 1 milyon 800 bin Türk Lirası değerinde ziynet eşyası çalan Ö.Y., polisin takibiyle yakalanarak tutuklandı. Kaskla yüzünü gizleyen ve sahte plakalı araçla kaçan şüphelinin, eşyaları taşırken zorlandığı anlar kameraya yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Hatay’ın Belen ilçesinde bulunan Sarımazı Mahallesi'nde, 8 Aralık tarihinde bir apartman dairesinde hırsızlık olayı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği Ö.Y. olarak belirlenen şahıs, yüzünü bir motosiklet kaskı ile gizleyerek hedef aldığı konuta giriş yaptı. Şüpheli, evden piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin Türk Lirası olan ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık eyleminin ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet birimleri, çarpıcı görüntülere ulaştı. Kayıtlarda, Ö.Y. isimli şahsın bir otomobille apartmana geldiği ve bir süre sonra elinde taşımakta zorluk çektiği ağır bir torba ile binadan ayrıldığı görüldü. Şüphelinin çaldığı ziynet eşyalarını bu torba içerisinde taşıdığı ve olay yerinden hızla uzaklaştığı tespit edildi.

kaskla-girdigi-apartman-dairesinden-1-mi-1073029-318394.jpg

POLİS TAKİBİ VE YAKALAMA SÜRECİ

Konut sahibinin şikayeti üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan teknik takip sonucunda, zanlının kaçış güzergahı belirlendi. Şüphelinin yakalanmamak amacıyla otomobiline sahte plaka taktığı saptandı. Polisin titiz takibi neticesinde, söz konusu araç bir uygulama noktasında durduruldu. Araç içerisinde bulunan Ö.Y., emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

kaskla-girdigi-apartman-dairesinden-1-mi-1073031-318394.jpg

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgu ve yasal işlemleri tamamlanan şüpheli Ö.Y., mevcut deliller ışığında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlı, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan ziynet eşyalarıyla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

