Taksiciden yazılımcıya... 1 Ocak'ta her şey değişiyor!

Yayınlanma:
Vergide yeni dönem 1 Ocak 2026 itibariyle başlıyor. Bundan böyle basit usul vergi olmayacak. İşte detaylar...

2026 yılına sayılı günler kaladı. Aynı zamanda tüketiciden esnafa herkesi ilgilendiren bir vergi değişikliğine de günler kaldı.

Yeni yılın ilk sabahıyla birlikte Türkiye'de ticaretin ve verginin kuralları yeniden yazılacak. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeler, reel sektörden tüketiciye kadar geniş bir kesimi kapsıyor.

BÜYÜKŞEHİRDEKİ TAKSİCİYE VERGİ AYARI

En radikal değişiklik ulaşım esnafını bekliyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 büyükşehirde; ticari taksi, dolmuş, minibüs ve otobüs gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapanların vergilendirilme usulü değişiyor. Artık bu esnaf "basit usul" yerine "gerçek usulde" vergilendirilecek.

Ancak bir istisna var: Büyükşehir sınırlarında olsa bile nüfusu 30 binin altındaki ilçelerde çalışan şoförler ile nüfusu 2 binin altındaki köy statüsündeki mahallelerdeki esnaf, şartları taşımaları halinde basit usulden yararlanmaya devam edebilecek.

Kamuya ek kaynak halkın cebinden çıkacak: Vergi paketi yürürlükte!Kamuya ek kaynak halkın cebinden çıkacak: Vergi paketi yürürlükte!

OYUNCAKTA 'MARKA'SIZ ÜRÜNE GEÇİT YOK

Çocuk sağlığını korumak adına ithal oyuncaklarda denetimler sıkılaşıyor. Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak'tan itibaren gümrük kapılarında kuş uçurtmayacak. İthal edilmek istenen oyuncakların üzerinde (veya ambalajında) imalatçı ve ithalatçı bilgisi ile kayıtlı ticari marka/adres bilgisi aranacak. Bu bilgilerin olmadığı ürünler "işaretleme eksikliği" gerekçesiyle ülkeye sokulmayacak.

ARAÇ ALIM-SATIMINDA HARÇ ARTIYOR

Otomotiv piyasasında da maliyetler değişiyor. Noterde yapılan sıfır araç tescili ile ikinci el araç satış ve devir işlemlerinden, satış bedeli üzerinden nispi harç alınacak. Bu tutar 1000 liradan az olamayacak.

Ayrıca "6 ay ve 6 bin kilometre" kuralı ile ilan kısıtlaması uygulamaları, eğer yeni bir uzatma kararı çıkmazsa yılbaşı itibarıyla sona erecek.

YERLİ YAZILIMA '%100 YERLİ' DAMGASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli üretimi teşvik etmek için kolları sıvadı. Yazılım ürünlerinin "yerli malı" sayılabilmesi için Bakanlıkça verilen "teknolojik ürün belgesi" şartı aranacak. Bu belgeye sahip yazılımlar, doğrudan yüzde 100 yerli katkı oranına sahip kabul edilecek. Diğer sanayi ürünlerinde ise yerli katkı oranı yüzde 51'in altında olanlar için talep üzerine özel rapor hazırlanabilecek.

BALIKÇIYA 'BELGE' ŞARTI, KUYUMCUYA HARÇ

Düzenlemeler bunlarla sınırlı değil:

Balıkçılar: Amatör olarak zıpkınla/su altı tüfeğiyle balık avlayanlar için "Amatör Balıkçı Belgesi" zorunlu hale geliyor.

Özel Sektör Harçları: Özel hastaneler, kuyumcular, galericiler, emlakçılar ve havayolu şirketlerinden, sahip oldukları yetki belgeleri ve ruhsatlar için artık yıllık harç tahsil edilecek.

Şirketler: Yeni kurulacak şirketlere "Elektronik Ticari Defter Sistemi" (ETDS) zorunluluğu getirildi. Pay defterleri dijital ortamda tutulacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

