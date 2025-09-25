AKP'ye geçti Erdoğan portresini arkasına aldı: Özlem Vural Gürzel Atatürk'ün simgeleşen fotoğrafını kaldırdı

CHP’den AKP’ye geçen Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in makam odasında yaptığı değişiklik dikkat çekti. Gürzel’in, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile simgeleşen Atatürk tablosunu kaldırarak yerine Atatürk ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yer aldığı fotoğrafları astığı görüldü.

CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan oylamada başkanvekili seçilen Özlem Vural Gürzel, kısa süre önce partisinden istifa ederek AKP’ye katılmıştı. Gürzel’in rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

breykoz.jpg

ATATÜRK'ÜN O FOTOĞRAFINI KALDIRDI

Başkanvekili Gürzel’in, belediyedeki makam odasında yaptığı değişiklik ise dikkatlerden kaçmadı. Daha önce Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile özdeşleşen, Atatürk’ün vatandaşları dinlediği tablonun makam odasından kaldırıldığı ortaya çıktı.

Söz konusu tablo yerine Atatürk ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birlikte yer aldığı fotoğraflar konuldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

