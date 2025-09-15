AKP’ye katılan Gürzel’i eleştirdiği için gözaltına alınmıştı: CHP'li isim hakkında karar!

AKP’ye katılan Gürzel’i eleştirdiği için gözaltına alınmıştı: CHP'li isim hakkında karar!
Yayınlanma:
Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmasını eleştiren CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç gözaltına alınmıştı. Kılıç adli kontrol ve yurtdışı yasağı uygulamasıyla serbest bırakıldı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından Başkan Vekili görevine gelen Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa ederek AKP'ye katıldı. Gürzel'in AKP'ye katılmasını sosyal medya hesabından eleştiren CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, 'hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Kılıç, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kılıç'a 15 günde bir imza atma ve yurtdışı yasağı getirildiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

