İstifa eden Beykoz Meclis Üyesi Başkan Vekili'nin izinden gitti

CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci, Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in izinden giderek AKP'ye katıldı.

CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci AKP'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in de AKP'ye katılacağını duyurmuştu.

BEYKOZ'DA CHP'DEN 4 İSTİFA

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine vekil olarak seçilen Özlem Vural Gürzel, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etti.

Özlem Vural Gürzel'in ardından CHP'li 3 Meclis üyesinin de partiden istifa ettiği belirtildi.

NEVZAT CEBECİ AKP'YE KATILDI

CHP'den istifa eden 3 üyeden 1'i olan Nevzat Cebeci AKP'ye geçti. Cebeci'nin AKP'ye geçtiğini AKP Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci’nin AK Partimize katılımının mutluluğunu yaşıyoruz. AK davamızın gücüne güç katacak Nevzat Cebeci’ye “hoş geldin” diyor, birlikte Beykoz’umuz ve milletimiz için nice güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz."

.jpg
Nevzat Cebeci(Solda)

BAŞKAN VEKİLİ'NİN İZİNDEN GİTTİ

Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in de cumartesi günü AKP'ye geçeceği duyurulmuştu.

Son dakika | Erdoğan duyurdu: Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AKP'ye geçiyorSon dakika | Erdoğan duyurdu: Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AKP'ye geçiyor

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

