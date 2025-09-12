Son dakika | Erdoğan duyurdu: Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AKP'ye geçiyor

Son dakika | Erdoğan duyurdu: Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AKP'ye geçiyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AKP'ye geçeceğini duyurdu.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Gürzel'in ardından CHP'li 3 CHP'li Meclis üyesinin de partiden istifa ettiği belirtildi.

Beykoz'daki bu istifaların nedeni merak konusu olurken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MYK sonrası yaptığı açıklamada Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AKP'ye geçeceğini açıkladı.

GÜN BELLİ OLDU: AKP ROZETİ TAKACAKLAR

CNN Türk'te yer alan habere göre Erdoğan’ın cumartesi günü AKP Teşkilat Akademisi kapanış programında Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'e ve beraberinde CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine AKP rozeti takmasının beklendiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Siyaset
Erdoğan kurultay davasının olduğu gün Katar'a gidecek
Erdoğan kurultay davasının olduğu gün Katar'a gidecek
Kayyum Gürsel Tekin'den geri adım!
Kayyum Gürsel Tekin'den geri adım!