Son dakika | Erdoğan duyurdu: Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AKP'ye geçiyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AKP'ye geçeceğini duyurdu.Sitemizi Haberler'de takip edin
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Gürzel'in ardından CHP'li 3 CHP'li Meclis üyesinin de partiden istifa ettiği belirtildi.
Beykoz'daki bu istifaların nedeni merak konusu olurken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MYK sonrası yaptığı açıklamada Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AKP'ye geçeceğini açıkladı.
GÜN BELLİ OLDU: AKP ROZETİ TAKACAKLAR
CNN Türk'te yer alan habere göre Erdoğan’ın cumartesi günü AKP Teşkilat Akademisi kapanış programında Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'e ve beraberinde CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine AKP rozeti takmasının beklendiği ifade edildi.
