Valiler kararnamesinin MHP şifreleri ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı ve Cumhurbaşkanlığı’nın 2026’daki ilk kararnamesi olan vali atamaları Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameyle 19 kente yeni vali atanırken, yedi ilin valisi merkeze çekildi. Atamalarda MHP’nin doğrudan etkili olduğu kulislerde konuşuluyor.

T24'ten Tolga Şardan, kararanme ile ilgili kulis bilgilerini aktarıp, “MHP’den gelen listenin eksiksiz yerine getirildiğini söylemek yanlış olmaz" dedi.

Şardan bu durumun, MHP’nin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelik son dönemdeki eleştirilerinin ardından geldiği vurguladı.

ESKİŞEHİR'E ÖZEL ATAMA

Kararnamenin en dikkat çeken ataması Eskişehir’de yaşandı. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir’e atandı. Yılmaz’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de 5,5 yıl görev yaptığı ve Bahçeli ile yakın görüştüğü biliniyor. Ayrıca ailesi hâlâ Eskişehir’de yaşıyor. Bu çerçevede Şardan, atamanın “bizzat Bahçeli’nin talebiyle” yapıldığını yazdı. Mevcut Vali Hüseyin Aksoy da merkeze çekildi.

Iğdır Valisi'ni merkeze çektiren skandal ortaya çıktı! Gelip gelip silah ruhsatı çıkartmışlar

Adana’da da benzer bir tablo oluştu. Vali Yavuz Selim Köşker, Denizli’ye kaydırılırken daha önce Seyhan Kaymakamı olarak görev yapan Mustafa Yavuz Adana Valisi oldu. Kulis bilgilerine göre, Köşker “istenilen performansı gösteremediği” için görevden alındı. Yavuz’un da MHP listesinden olduğu öne sürüldü.

TRABZON'DA VALİ VEKİL ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AKP’li milletvekilleriyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle merkeze çekildi. Yerine, Kilis Valisi Tahir Şahin atandı. Şahin’in MHP’nin önerdiği isimlerden biri olduğu ifade ediliyor. Şahin henüz 49 yaşında ve emrindeki Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu’ndan beş yaş küçük. Ancak Loğoğlu’nun da Bahçeli’nin memleketinden olması nedeniyle sorun beklenmiyor.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da merkeze çekildi. Kumbuzoğlu'nun, “Ankara ve yerel yöneticilerle uyumsuz çalıştığı” öne sürüldü.

YALOVA'DAKİ IŞİD SALDIRISI ETKİLİ OLDU

Yalova Valisi Hülya Kaya, terör örgütü IŞİD’in üç polisi şehit ettiği saldırıdan sonra kararnameye son anda eklendi. Kaya'nın adı taslak listelerde yokken saldırı sonrası merkeze çekildi.

Düzce ve Karaman'da da değişiklik

Yılbaşı günü Gazze mitingine katılıp “Gazze’nin sesi olmak için Galata Köprüsü’ndeyiz” paylaşımı yapan Düzce Valisi Selçuk Aslan merkeze alındı. Yerine, MHP’ye yakınlığıyla bilinen Kırıkkale Valisi Mehmet Makas atandı.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli de Ardahan’a gönderildi. Çiçekli, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın özel kalem müdürü ve genel sekreteriydi.

Yeni vali olan bazı isimler de Şardan'ın aktarımına göre şöyle:

– Karabük Valiliği’ne atanan Oktay Çağatay’ın da MHP referansıyla görevlendirildiği öne sürüldü.

– Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Aksaray Valiliği’ne getirildi. Duru, 15 Temmuz döneminde Kahramankazan kaymakamıydı.

– Şırnak Valisi Birol Ekici ise hakkındaki Sisli Vadi soruşturmasına rağmen yerinde bırakıldı.