Ahmet Özer'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında hapis yatan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Meclis'te bir araya geldi.

Özer'e ziyarette TBMM Başkan Vekili Tekin Bingöl ve kızı Seraf Özer eşlik etti.

AHMET ÖZER NUMAN KURTULMUŞ İLE BİR ARAYA GELDİ

TBMM'den yapılan açıklamada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ahmet Özer ve Tekin Bingöl'ü makamında kabul etti.

Ziyaretin detayına ilişkin henüz taraflardan bir bilgi paylaşılmadı.