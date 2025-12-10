Son Dakika | Kartalkaya otel yangını faciasında yeni gelişme!

Bolu'da gerçekleşen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 137 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin, Bolu 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, faciada ihmali olabileceği değerlendirilen Kültür ve Turizm Bakanlığından 9 personel hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine hükmedildi.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre karar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un soruşturma izni vermediği 9 personeli ile ilgili Danıştay 1. Dairesi'nin aldığı soruşturma izninin ardından geldi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 şüpheliyi "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 28 Kasım, 1 ve 2 Aralık tarihlerinde Bolu 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk etmişti. Ancak savcılık, şüpheli bakanlık personellerini Bolu'ya getirtmedi. Şüpheli bakanlık personelleri, Ankara'dan SEGBİS aracılığıyla hakimliğe çıkarak beyanda bulundu.

Hakimlik, Kültür ve Turizm Bakanlığında Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Neşe Ç., Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Levent K., Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Elçin Ş. Ö., emekli Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur A. D., Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanı Bülent Ç. Ç., baş kontrolörler Barış B., Melda A. ve Ramazan A.'nın yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi.

Son dakika | Kartalkaya faciasında gerekçeli karar açıklandı

GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Şüphelilerden Barış B., Melda A., Şüle A. A. ve Ramazan A.'nın yurt dışına çıkış yasağı 6 ayla sınırlandırıldı.

Kararın gerekçesinde "şüphelilerin üzerine atılı suçun vehameti, mevcut delil durumu, atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunması, şüphelilere ileride verilmesi beklenen muhtemel ceza miktarı gözönüne alındığında adli kontrol tedbirinin ölçülü olacağı" belirtildi.

Geçen hafta ailelerin itirazı üzerine dosyayı yeniden değerlendiren Danıştay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yalnızca bir müfettiş hakkında verdiği soruşturma izni kararını kaldırmış ve tüm yetkililerin sorumluluğunun araştırılmasını istemişti.