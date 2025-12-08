Son dakika | Kartalkaya faciasında gerekçeli karar açıklandı

Son dakika | Kartalkaya faciasında gerekçeli karar açıklandı
Yayınlanma:
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Grand Kartal Otel yangını ile ilgili verilen ceza kararlarının gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

"Olursa olsun mantığı ile hareket edildi"

Sanıklar Halit Ergül, Emir Aras, Ahmet Demir ve Kadir Özdemir’in, bilinçli taksir unsurlarını aştıkları, belirlenen eksiklikleri giderme kudretinde olmalarına ve eksiklikleri derhal gidermemenin yangın güvenliği yönünden yüksek risk oluşturduğunu bilmelerine rağmen "olursa olsun" mantığı ile hareket ederek bu risklerin önüne geçmek için herhangi bir girişimde bulunmadıkları belirtildi.

"Otel sahipleri diğer kişilerin kurtarılmasına yönelik kimseye haber vermedi"

Otel sahibi olan yönetim kurulu üyelerinin yangının ilk anından itibaren haberleri olmasına rağmen otelde kalan diğer kişilerin kurtarılmasına yönelik kimseye haber/talimat vermediklerinin anlaşıldığı, bu haliyle sanıkların inkar mahiyetinde savunmalarına itibar edilmediği kaydedildi.

"Belediye, kamu güvenliği görevini yerine getirmedi"

Kamu kurumu olan belediyenin otelle ilgili eksiklikleri tespit etmesine rağmen, bu eksikliklerin giderilmesini sağlamak, ilgili kurumlara bildirimde bulunmak yerine, otel yöneticileri ve yetkili personelleri ile birlikte hareket ederek, başvurunun iptaline yönelik usuli işlemler yönünden yol gösterdiği, kamu kurumu olan belediyenin kamu güvenliği yönünden hayati önem arzeden bu konuda görevini yerine getirmeyerek aksi yönde yol gösterici işlemler ve eylemlerde bulunması, 'vahim' nitelikte bir eylem olarak değerlendirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

