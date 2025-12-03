Danıştay'dan Kartalkaya faciası kararı: Tüm yetkililer soruşturulsun

Yayınlanma:
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya yangın faciası için verilen soruşturma iznine aileler itiraz etti. İtirazı değerlendiren Danıştay'dan 'Tüm yetkililer soruşturulsun' yanıtı geldi.

Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu 32 sanık hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada otel sahibi ve ailesinin de aralarında olduğu 11 sanığa 34 çocuğa karşı “olası kastla öldürme” suçundan 34’er kez müebbet hapis cezası verdi.

11 sanık ayrıca 44 yetişkin yönünden 44’er kez 24 yıl 11’er ay hapis cezasına mahkûm edildi. Diğer sanıklar da çeşitli sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

DANIŞTAY'DAN KARTALKAYA FACİASI KARARI

21 Ocak tarihinde Bolu’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 36’sı çocuk toplam 78 kişi hayatını kaybetti. Dosyada görevlendirilen bilirkişi heyeti, yaşanılan faciada Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin sorumluluklarının bulunduğuna işaret etti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri için “soruşturma izni” talebinde bulundu.

Bakanlık meydana gelen olayda kendi personelinin kasıt, kusur ve ihmalinin olmadığını, ancak “konunun adli makamlar tarafından da değerlendirilmesi” için sadece eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

Danıştay, Bolu Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili Çalışma Bakanlığı’nın eski İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında verdiği soruşturma izni kararını kaldırdı. Kararda sadece Ayanoğlu’nun değil, faciada ihmali ve sorumluluğu bulunan tüm görevlilerin incelenmesi istendi.

'TÜM YETKİLİLER SORUŞTURULSUN'

Hürriyet'in haberine göre; Danıştay kararda, “Grand Kartal Otel’deki iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemlerin takibinden sorumlu Bakanlık görevlilerinin ismen ve görev unvanlarıyla tespit edilerek ön inceleme kapsamına alınmadıkları ve ifadelerine başvurulmadığı, ilgililerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket edip etmedikleri hususlarının açıkça ortaya konulmadığı, eksik araştırmayla bu ön incelemenin tamamlandığı ve yetkili merci kararının alındığı belirlenmiştir” denildi.

Bu gerekçeler nedeniyle Ayanoğlu hakkındaki kararın kaldırılmasına karar verildi ve özetle, “Belirtilen eksiklikler giderilmek suretiyle yeniden yapılacak ön inceleme üzerine düzenlenecek ön inceleme raporu dikkate alınarak yetkili merci tarafından ismen ve görev unvanlarıyla belirlenmiş ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönünde gerekçesi de belirtilmek suretiyle yeni bir karar verilmesi” gerektiği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

