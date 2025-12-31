İstanbul'da lapa lapa kar yağışının tarih ve saatini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurdun büyük bölümünde yağışlı ve soğuk havanın etkili olacağını açaıklarken kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağışların görüleceği illleri açıkladı.

Kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekteiğini ifade eden Meteoroloji, İstanbul için sabah saatlerindeki yağmur ve yükseklerdeki karla karışık yağmurun kara dönebileceğini söyledi.

İlerleyen saatlerde net açıklama Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.

İSTANBUL'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞININ TARİH VE SAATİNİ AÇIKLADI

İstanbul'da akşam saatleri itibariyle kar yağışının görüldüğünü açıklayan Orhan Şen, günlerdir beklenen kar yağışının özellikle İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu yakası ilçelerinde etkili olacağını söyledi. Şen, Boğaz’ın etrafı ve Avrupa yakasının kuzey ilçelerini de içine alma ihtimali bulunan karlı havanın ertesi gün sabah saatlerine kadar süreceğini ifade etti.

Beşiktaş gibi denize yakın ilçeler için sevindirici konuşmayan Orhan Şen, yükseklerde kar yağışının şehir içerisinde karla karışık yağmur şeklinde görülebileceğini ifade etti.

İstanbullulara karlı bir yılbaşı gecesi müjdeleyen Orhan Şen başkent Ankara için de açıklamalarda bulundu. Ankara'da hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düşebileceğini ifade eden Şen, kar yağışının gündüz boyunca süreceğini söyledi.

Gece kesilecek kar yağışının ardından buzlanma ve don riskine karşı uyaran Şen, karlı havanın cuma günü Türkiye’yi terk edeceğini açıkladı.

TÜRKİYE GENELİNİ UYARDI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şen, Türkiye genelinde görülecek hava durumu için şu şekilde konuştu:

"Batı Karadeniz’de, Güneydoğu Anadolu’da ve Doğu Anadolu’nun batısında yoğun kar yağışı var. Buralarda zaten bir haftadır, on gündür kar yağıyor. Dolayısıyla üzerine kar ilavesi olacağından; Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde çığ tehlikesine dikkat etmemiz gerekecek, özellikle kara yollarında seyahat ederken.

Bunun yanında bugün akşam saatlerinde İstanbul’da kar yağışı var; hatta gece saatlerinde dün akşam yağan kardan bir tık daha yukarıda (şiddetli) gözüküyor kar yağışı. Sıcaklık bugün çok düştü; 4-5 derecenin altında olacak, hatta gece saatlerinde 0 dereceye yaklaşacak. Bu ne demek? Eğer gece saatlerinde kar yağışı olacaksa yollarda buzlanma tehlikesi var, buna dikkat edelim.

Anadolu’da zaten var bu tehlike; Anadolu’nun kar yağan bölgelerinde buzlanma ve don olayı önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edecek. İstanbul’da gece saatlerinde özellikle İstanbul’un kuzey ve Anadolu yakası ilçelerinde görülecek. Hatta eğer genişlerse sistem; Boğaz’ın etrafı ve Avrupa yakasının kuzey ilçelerini de içine alacak gibi gözüküyor. Kar yağışı sabaha kadar aralıklı olarak devam edebilir İstanbul’da. Yükseklerde kar yağışı, şehir içerisinde Beşiktaş gibi denize yakın yerlerde ise karla karışık yağmura dönecek gibi. Dolayısıyla bu geceyi 2026’ya götürürken İstanbullular karlı bir şekilde görebilirler.

Ankara’da kar yağışı gündüz var; gündüz Ankara’da kar yağışı devam edecek, gece kesilecek. Yarın sabah İstanbul’da da kar yağışı biraz devam edebilir ama öğleden sonra yağışlar kesiliyor. Hatta cuma günü yağışlar Türkiye’yi terk ediyor.

Anadolu’da ayaz geliyor. Bu ayaz gece sıcaklıklarını -10 derecenin altına, ortalama olarak söylüyorum, indirecek. Ankara’da -12 dereceye kadar düşecek. Anadolu’nun diğer şehirlerinde gece saatlerinde, önümüzdeki cuma gününden itibaren, hatta perşembe akşamından itibaren 3-4 gün buzlanma ve don olayı var. Buna çok dikkat edelim, hem ulaşım açısından hem de diğer konularda.

İstanbul’da ise tam tersi; hafta sonu sıcaklıklar yükseliyor Lodos’tan dolayı. Hatta pazar günü İstanbul’da 16 dereceye kadar çıkıyor sıcaklık. Bunun yanında Marmara’nın hemen hemen tamamında sıcaklıklar yükseliyor."