Son dakika | Artvin'de çığ düştü! 3 çoban mahsur kaldı

Yayınlanma:
Son dakika... Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ düştü. Çığın altında küçükbaş sürüsüyle birlikte 3 çobanın kaldığı ifade edilirken ekipler, kötü hava şartlarının hakim olduğu bölgeye iş makineleri eşliğinde ulaşmaya çalışıyor.

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya Köyü Arzu Yaylası'nda çığ felaketi meydana geldi.

cig.jpg

ÇIĞ ALTINDA 3 ÇOBAN KALDI!

3 çobanın, küçükbaş sürüsüyle birlikte çığ altında kaldığı ifade edilirken çobanların durumlarına ilişkin net bir bilgi açıklanmadı. Yaşanan çığ felaketi nedeniyle çok sayıda küçükbaş hayvanın da kar kütlesi altında kaldığı kaydedilirken hayvanların kaybına ilişkin de sayı tespit edilemedi.

2.jpeg

EKİPLER BÖLGEYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR!

Ekipler, mahsur kalan çobanları kurtarabilmek için harekete geçerken AFAD ekipleri iş makinelerinin çalışmaları eşliğinde bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR!

Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi etkisini göstermeye devam ederken şiddetli tipi sebebiyle araçların sadece köyün girişine kadar ilerleyebildiği ve yaylaya ulaşımın yaya olarak güçlükle sağlanabildiği belirtildi.

whatsapp-image-2025-12-31-at-13-18-49.jpeg

VALİ İHBARI AÇIKLAMIŞTI!

Vali Turan Ergün, olay ile ilgili yaptığı açıklamada Zekeriya köyünde çığ yaşandığına ilişkin ihbar aldıklarını ifade ederek "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız." ifadelerine yer vermişti. Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu belirten Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını açıklamıştı.

Kaynak:AA - DHA

