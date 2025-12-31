Uyuşturucu kullandığını itiraf eden Mehmet Akif Ersoy kimlerle kullandığını da söyledi

Uyuşturucu kullandığını itiraf eden Mehmet Akif Ersoy kimlerle kullandığını da söyledi
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlıktan yararlanmak için 3 saat ifade verdi. “Uyuşturucu temin etmedim. Ortamlarda hazır bulunuyordu” diyen Ersoy, birlikte uyuşturucu kullandığı bazı kişilerin ismini savcıya verdi.

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, tutuklu bulunduğu uyuşturucu soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcıya 3 saat süren ek ifade verdi.

İtirafçı olan Ersoy’un, birlikte uyuşturucu kullandığı bazı isimleri açıkladığı ve bu kişiler hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Ersoy ifadesinde “Uyuşturucu temin etmedim. Gittiğim ortamlarda hazır bulunuyordu” dedi. Ersoy şunları da ifade etti:

"Ben kimseden uyuşturucu temin etmedim. Gittiğim ortamlarda hazır bulunuyordu. Kimden geldiğini sormadım"

Serbestiyet'ten Erdal Kılınç'ın haberine göre; Soruşturma kapsamında daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin beyanları Ersoy’a da soruldu.

Ersoy’un, birçok kez aynı ortamda bulunduğu A.G. isimli kişiyi suçladığı ve başka bazı kullanıcıların isimlerini de savcılıkla paylaştığı belirtildi.

İfadesinde herhangi bir siyasetçi ya da bürokratın adının geçmediği bildirildi.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Mehmet Akif Ersoy, 9 Aralık’ta jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, “uyuşturucu satın almak, bulundurmak, kullanmak ve kullanılmasına yer sağlamak” suçlamasıyla sorgulanmıştı.

İlk ifadesinde suçlamaları reddeden Ersoy’un, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan test sonucu uyuşturucu kullandığı belirlenmişti. 19 gün tutuklu kalan Ersoy, avukatı Hüseyin Kaya ile birlikte savcılığa giderek yeni bir ifade verdiğini ve pişmanlık duyduğunu açıkladı. İfadesinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

