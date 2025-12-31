Uyuşturucudan tutuklanan Veyis Ateş'in aylık geliri ortaya çıktı

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mahkeme kayıtlarında, iki isim hakkında somut delillerin bulunduğu, tanıkların yer, zaman ve kişi bilgileriyle ayrıntılı beyanlar verdiği ifade edildi. Çağlı, Ersoy hakkında şoke eden grup seks iddialarını da dile getirdi.

ATEŞ'İN AYLIK GELİRİ ORTAYA ÇIKTI

Abdurrahman Veyis Ateş'in savcılık sorgusunda aylık gelirinin 60 bin lira olarak mesleğini de gazeteci olarak ifade ettiği öğrenildi.

ATEŞ SADECE ÇAY İÇMİŞ!

Abdurrahman Veyis Ateş'in, savunmasında Mehmet Akif Ersoy'un Piyalepaşa’daki evine 2018–2020 yılları arasında gittiğini söyledi. Hakkındaki suçlamaları da şöyle yanıt verdi:

“Ben hakkımdaki iddiayı öğrendim. Kesinlikle kabul etmiyorum. Ben Piyalepaşadaki eve uyuşturucu madde götürmedim. Kimseyle de uyuşturucu madde kullanmadım. Hakkımdaki ikinci iddiayı da öğrendim. Ben bu iddiayı reddediyorum. Ben sadece Akif'in kız arkadaşı olan Ebru'yu tanıyorum. Dilarayı tanımıyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Uyuşturucu madde kullanmadım. Kullanmıyorum.”

Ateş'in bir ifadesinde de Ersoy'un Piyalepaşa'daki evine sadece çay içmek için gittiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan daha önce gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy da adliyeye getirilerek ek ifade verdi. Ersoy’un itirafçı olduğu, hakkındaki suçlamaları kabul ettiği ve pişmanlık duyduğunu belirttiği öğrenildi. Ancak yeni bilgi paylaşmaması nedeniyle tahliye edilmedi.

ATEŞ RÜŞVET İDDİASININ ARDINDAN KOVULMUŞTU

Veyis Ateş'in kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro istediği iddia edilmişti.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Veyis Ateş'i Halk TV'de 18 Haziran 2021'de programa çıkarmıştı. Ateş, Sezgin Baran Korkmaz'ın ricası üzerine dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü açıklamıştı.

Yayına bağlanan Korkmaz da Veyis Ateş'in avukatı üzerinden kendisini aradığını ifade etmiş, aralarında geçen konuşmaları şöyle anlatmıştı:

"Bana bu işi halledebileceğini, benimle uğraşan bir lobinin bana bunu yaptığını, kendisinin aracı olduğunu, bu nasıl olacak dediğimde istedikleri meblağı vermemiz gerektiğini, meblağın ne olduğunu sorduğumda 10 milyon Euro olduğunu açık açık söylemiştir. Ben bu olaylar olunca, adamlar falan gözaltında, ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Gerçekten ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bu sırada bir umuttur dersiniz ya... Veyis Bey hukuki problemi çözmek için değil, problemi yaratan klik ve lobi olduğunu, onlara 10 milyon Euro vereceğini söyledi. 'Seninle uğraşan lobi ve klik var, onlar bu parayı istiyor"

Ateş, 2021'deki programın ardından 'pazartesi Korkmaz hakkında suç duyurusunda bulunacağım' demişti. Fakat Ateş, suç duyurusunda bulunmamıştı.

TANER ÇAĞLI'DAN ŞOK İFADELER

Taner Çağlı ise yaz aylarını teknesinde geçirdiğini ve Mehmet Akif Ersoy’la YouTube çekimi aracılığıyla tanıştığını söyledi. Çağlı, olayla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

“Mehmet Akif Ersoy'la geçtiğimiz senelerde bir YouTube videosu için tanıştım. Kendisi sonrasında iki kız arkadaşıyla yatta misafir olmak istedi, ben de kabul ettim. Yazları 9 yaşındaki kızımla teknede kalmaktayım. İlk gün çok fazla alkol ve viski içtiler. Mehmet Akif'i iki kadınla da yatakta gördüm. Sonra sinirlendim, uyudum. Daha sonra kalktığım zaman iki kızla birlikte yanıma geldiler, iki kız da yatağıma atladılar. Ben de azarladım. Nezaketli olmaları gerektiğini söyledim. Misafirim oldukları için de çok şey yapamadım. Sonrasında sabah yine onları azarladım ve tekneyi terk etmelerini söyledim. Kızların alkolün tesirinde olduklarını düşündüm. Tekneyi terk etmelerini söyledim. Yatta ben ve kaptan vardı. Kızlarla biraz kavga ettiğim için bana da bozulduklarını düşünüyorum.”

"BÖYLE BİR İNSANI..."

Çağlı, öğretmen olduğunu ve daha önce uyuşturucuyla ilgili yayınlar yaptığını belirterek şunları söyledi: