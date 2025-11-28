İstanbullular dikkat! AKOM uyardı: Hafta sonu kuvvetli sağanak geliyor!

İstanbullular dikkat! AKOM uyardı: Hafta sonu kuvvetli sağanak geliyor!
Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu kuvvetli yağış görüleceği uyarısında bulundu. Bugün akşam saatlerinde başlayacak yağışların aralıklarla pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkili olacak serin ve yağışlı hava koşulları hakkında vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamaya göre, yağışlı sistem hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek.

AKOM'un tahminlerine göre, yağışların bugün (Cuma) akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nın batı bölgelerinde başlaması bekleniyor. Yağışların şiddetini artırarak cumartesi öğle saatlerinde kısa süreli kuvvetli olabileceği de öngörülüyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

OLASI OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT!

Serin ve yağışlı havanın pazar gününü de kapsayarak pazartesi gününe kadar bölgede aralıklarla etkili olmaya devam etmesi tahmin ediliyor. AKOM, kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

