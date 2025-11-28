Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, 29 Kasım Cumartesi günü Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışa dönüşmesi bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortuma karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Antalya ve doğu ilçeleri için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların, 29 Kasım Cumartesi (yarın) öğle saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

kuvvetli-yagis.jpg

VATANDAŞLARA SEL, YILDIRIM, HOTUM VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

MGM, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren batısından başlamak üzere zamanla il merkezi ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

mgm.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

