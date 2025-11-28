Bugün Türkiye'nin batısı için 4 ilde sarı kodla kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapılırken hafta sonunda ülke geneline yayılacak yağışlar, önümüzdeki hafta itibariyle sıcaklıkların da mevsim normallerine çekilmesini sağlayacak.

Sıcaklıklardaki düşüş, Aralık ayının başlamasına denk gelince başta İstanbullular olmak üzere herkesin aklına aynı soruyu getirdi.

İSTANBUL'A LAPA LAPA KAR YAĞACAK TARİHİ AÇIKLADI

CNN Türk canlı yayınında merakla beklenen kar yağışına ilişkin konuşan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı.

İstanbul için beklenen kar yağışının kısa vadede olmayacağını ifade eden Orhan Şen, hem bu yıl kar kütlesinin geleceği yeri hem de kışın nasıl geçeceğini şöyle anlattı:

"Yediden yetmişe herkesin İstanbul’a karşı kar sevdası vardır ama bu sene daha erken. Bu sene İstanbul’a kar büyük bir ihtimalle ocak ayının ikinci yarısı gibi yani ocak ayı ortalarında gelecek."

"İSTANBUL'A KUTUPLARDAN GELİYOR"

"Çünkü kutuplardan sarkan soğuk hava ancak o zaman bizim enlemlerimizi etkilemeye başlayacak.

Dolayısıyla aralık ayında daha ılıman bir hava gözüküyor. Anadolu tarafında Aralık ayının ikinci yarısında kar görülebilir. Pazar günü yüksek kesimlerde kar yağışı olacak. Doğu Anadolu'da pazar günü kar yağışı görülecek."

"Bugün Türkiye'nin genelinde mevsim normallerin üzerinde sıcaklıklar gidiyor. İstanbul'da bugün 19 derece esasında. Bu mevsimde 15-16 derece olması lazım gelirken. 19 derecelik sıcaklık var. Sıcaklıklar yüksek ve bu sıcaklıklar da bu şekilde devam edecek gibi geliyor önümüzdeki günlerde."

"Ama hafta sonu dahil olmak üzere yarından itibaren batı bölgelerimizde de yağış geliyor. Hatta ve hatta cumartesi pazar günü neredeyse Türkiye'nin her tarafında yağış var. Ama bu yağış demin söylediğim gibi iç ve batı bölgelerde güneyde kuzeyde yağmur şeklinde. Sadece Pazartesi günü Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur şeklinde."

Kuvvetli yağış ve fırtına dalgası sınırı geçti: Meteoroloji peş peşe sarı kod verdi

HER YERİ KAPLAYACAK!

Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Malatya'da pazar günü kuvvetli kar yağışları öngörülüyor. Pazartesi günü Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Erzurum, Gümüşhane ve Erzincan'da kar yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren aniden bastırması ve etkisini artırarak İzmir, Aydın kıyıları ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.