Kuvvetli yağış ve fırtına dalgası sınırı geçti: Meteoroloji peş peşe sarı kod verdi

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların düşeceği ve yağışlı hava kütlesinin hafta ortasından başlayarak haftasonuna kadar ki süreçte etkisini artıracağı, sıcaklıkların ise düşmeye başlayacağı açıklanmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava tahminlerini güncellerken beklenen yağışlı hava ile kuvvetli fırtınanın geldiğini söyledi.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA DALGASI SINIRI GEÇTİ

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Bursa ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ PEŞ PEŞE SARI KOD VERDİ

Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusnda vatandaşlaara uyarılar yapıldı.

Tehlikeli hava dalgası için İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Aydın için sarı kodlu alarm verildi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa yakasının aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısının iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege ile Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve gece saatlerinde açıkları 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,50 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.