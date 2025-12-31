Uyuşturucu baronu Hüseyin Baybaşin'in yeğenine saldırı

Olay, Düsseldorf’taki Hollanda Başkonsolosluğu önünde Hüseyin Baybaşin’in serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösterinin dağılmasından kısa süre sonra meydana geldi. Rudaw'da yer alan habere göre, Abdullah Baybaşin’in oğlu ve Hüseyin Baybaşin’in yeğeni olan Çağdaş Baybaşin, aracına bindiği sırada kimliği belirsiz iki saldırganın hedefi oldu. Saldırganların tabancasından çıkan 10 mermiden 4’ü Baybaşin’e isabet etti. Ağır yaralanan Baybaşin, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı; hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

HÜSEYİN BAYBAŞİN’DEN SERT AÇIKLAMA: "CEVABINI VERECEĞİM"

Halen Hollanda’da tutuklu bulunan Hüseyin Baybaşin, saldırı haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak tepki gösterdi. Baybaşin, saldırıyı "aşağılık ve kalleşçe" olarak nitelendirerek, "Bunu kim gerçekleştirirse gerçekleştirsin, cevabını onlara bizzat vereceğim" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, suç dünyasında yeni bir hesaplaşmanın başlayabileceği endişesini artırdı.

LÜKS YAŞAMIYLA DİKKAT ÇEKİYORDU

Saldırıya uğrayan Çağdaş Baybaşin, özellikle Instagram’da paylaştığı lüks yaşam tarzı ve otomobilleriyle tanınıyordu. Güvenlik kaynakları, Baybaşin’in saldırı öncesinde herhangi bir özel güvenlik önlemi almadığını ve rutin bir şekilde sosyal hayatına devam ettiğini belirtti. Baybaşin ailesi, 1990’lı yıllardan bu yana Avrupa’daki uyuşturucu trafiğinin en güçlü aktörlerinden biri olarak kabul ediliyor.

BAYBAŞİN AİLESİ VE SUÇ GEÇMİŞİ

Hüseyin Baybaşin, 1998 yılında yakalanmış ve "Kürt Uyuşturucu Baronu" lakabıyla Avrupa genelinde ün kazanmıştı. Hollanda'da müebbet hapis cezası çekmeye devam ediyor. Çağdaş Baybaşin’in babası olan Abdullah Baybaşin, İngiltere’de uyuşturucu kaçakçılığından 22 yıl ceza almış, 2010’da serbest kalarak Türkiye’ye dönmüştü. Çağdaş Baybaşin, daha önce 2011 yılında Türkiye'nin en büyük kokain operasyonlarından birinde babasıyla birlikte yakalanmış ve hapis cezası almıştı.