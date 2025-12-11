Son dakika | Balıkesir'de deprem: Çevre illerden de hissedildi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem oldu. Deprem İstanbul, Bursa ve İzmir dahil çevre illerden de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 10.06'da yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruzNaci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri saha taramalarına başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Son dakika | Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde depremSon dakika | Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
Türkiye
Aycan Yanaç hakkında eğlence mekanında darp soruşturması: Yüzümü tanınmaz hale getirdi
Aycan Yanaç hakkında eğlence mekanında darp soruşturması: Yüzümü tanınmaz hale getirdi
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
Şırdancı Mehmet'in çarptığı kadın acil ameliyata alındı
Şırdancı Mehmet'in çarptığı kadın acil ameliyata alındı