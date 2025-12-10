Son dakika | Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli, depremin saat 16.18'te yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 13.3 kilometre derinliğinde meydana geldi.

BÖLGEDEKİ YENİDEN HAREKETLENME DİKKAT ÇEKİYOR

6.1 büyüklüğündeki iki depremle sarsılan ve deprem fırtınası yaşayan Sındırgı ilçesindeki hareketlilik bir süredir durulmuştu.

Ancak bugün peş peşe küçük çapta yaşanan depremler, "Bölgede yeni bir deprem fırtınası mı yaşanıyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre llçede 3.9 ve 3.7'lik iki deprem daha yaşandı.