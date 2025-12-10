Son dakika | Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma:
Güncelleme:
Kandilli Rasathenanesi verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli, depremin saat 16.18'te yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 13.3 kilometre derinliğinde meydana geldi.

BÖLGEDEKİ YENİDEN HAREKETLENME DİKKAT ÇEKİYOR

6.1 büyüklüğündeki iki depremle sarsılan ve deprem fırtınası yaşayan Sındırgı ilçesindeki hareketlilik bir süredir durulmuştu.

Ancak bugün peş peşe küçük çapta yaşanan depremler, "Bölgede yeni bir deprem fırtınası mı yaşanıyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre llçede 3.9 ve 3.7'lik iki deprem daha yaşandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

