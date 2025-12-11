Türk bilim insanları kene aşısını buldu!

Türk bilim insanları kene aşısını buldu!
Yayınlanma:
Türkiye'nin en büyük belalarından birisi olan kene vakalarında umut verici bir gelişme yaşandı. Covid-19 pandemisi döneminde TURKOVAC aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM)'de yapılan çalışmada aşının hayvan deneyleri başarı ile sonuçlandı.

Türkiye özellikle bahar aylarında yoğunluklu olarak Giresun, Tokat, Sivas, Yozgat, Çorum, Erzincan, Gümüşhane, Amasya’da ortaya çıkan kene kabusunu her sene yaşıyor. Dünyada da aşısının bulunmadığı ve ülkemizde yüzde 5 oranında ölüm oranında baş gösteren kene kabusu için umut ışığı gözüktü.

HAYVAN DENEYLERİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Kayseri Erciyes Üniversitesinde KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) hastalığına karşı geliştirilen aşının klinik öncesi çalışmaları tamamlandı. 2002 yılından itibaren 17 bin 500 vakada 834 kişinin ölümüne neden olan kene için TURKOVAC aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) Covid nedeni ile ara verilen çalışmalarında hayvan deneylerini başarı ile tamamladı.

kene-kabusu-bitiyor-yerli-asi-bulundu-1754586-202512102327-20251210232737-1.jpg

4-5 YILA PİYASAYA ÇIKABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Ekibin başında bulunan ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, insanlı deney aşaması olan Faz-1 çalışmalarına yakında başlanacağını bildirdi. Özdarendeli aşının yol haritası için, "Deney hayvanlarında yapılan çalışmalar tamamlandı. Her şey yolunda giderse, 2026 yılı içerisinde Faz-1 dediğimiz gönüllüler üzerinde yapılacak çalışmalara başlayacağız. Bu fazların her biri 1-1,5 yıl sürebiliyor. Planlarımız doğrultusunda ilerlersek, en geç 4 ila 5 yıl içinde aşının piyasaya çıkabileceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

FAZ ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Sürecin sınırlı sayıda insan ile yapılacağı, daha geniş katılımcı gruplarını içeren Faz-2 ve çok merkezli Faz-3 çalışmalarıyla devam edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

