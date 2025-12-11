Korkunç bir ölüm... Beton mikserinin içinde can verdi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi'nde meydana gelen olayda bir sürücü feci şekilde can verdi.

Ahmet Ç. isimili beton mikseri sürücüsü, park halindeki aracın üzerine çıkarak temizlik yapmaya başladı. Kontrolünü kaybeden Ahmet Ç., mikserin içine düştü.

BETON MİKSERİNİN İÇİNDE CAN VERDİ

Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerine gelerek caddede güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde acı gerçek ortaya çıktı. Ekipler olay yerine geldiğinde hali hazırda çalışmaya devam eden beton mikserin içine düşen Ahmet Ç'nin orada hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahmet Ç'nin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.